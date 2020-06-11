Украина планирует до конца месяца получить более $3 млрд от МВФ и ЕС – Шмыгаль

Главным индикатором для получения Украиной средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

До конца июня Украина планирует получить макрофинансовую помощь от Международного валютного банка и Европейского союза в размере более $3 млрд. Об этом во время пресс-конференции 11 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд сегодня-завтра. Относительно сотрудничества с ЕС это €1,7 млрд макрофинансовой помощи. Это две части: последняя часть четвертой программы макрофина €500 млн и €1,2 млрд – это пятый пакет макрофинансовый помощи ЕС, часть которого мы должны получить в этом году. Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд. Что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", – отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что главным индикатором для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.

"Почти все финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину, в том числе и Всемирный банк. В течение месяца мы ожидаем получить все транши от всех наших финансовых партнеров", – подчеркнул он.

Премьер отметил, что сумма финансовой помощи Украине от Всемирного банка будет составлять примерно €1 млрд.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил утром 10 июня, что первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что некоторые украинские политики распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничества. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.

Президент Владимир Зеленский назвал договоренность о кредите МВФ "нашей большой победой".