В Минфине рассказали, сколько траншей МВФ планирует перечислить Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что первый транш Международного валютного фонда Украина получит уже 11 июня.

Средства в рамках новой программы между Международным валютным фондом и Украиной планируют перечислить четырьмя траншами. Об этом 10 июня сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Предполагается четыре транша [кредита МВФ]. Все транши предполагается направить в государственный бюджет", – сообщил Марченко.

Он добавил, что первый транш ожидается уже 11 июня. По его словам, эти средства позволят профинансировать дефицит бюджета, в том числе обеспечивать выплату пенсий, зарплат, доплат медикам и профинансировать закупки медсредств для борьбы с COVID-19.

Также министр назвал требования, которые МВФ поставил Украине для того, чтобы перечислить остальные транши. Среди них – обеспечение сбалансированной бюджетной политики, продолжение реформы таможни и налоговой, усиление институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также борьба с проблемными кредитами. Кроме этого, МВФ сохранил требования относительно антикоррупционной реформы.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял утром 10 июня, что первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики "в лучших традициях популизма" распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничества. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.