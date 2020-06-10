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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

МВФ направил Украине $2,1 млрд, Порошенко пытались вручить подозрение. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 10 июня.

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Порошенко отказался получать подозрение
Порошенко отказался получать подозрение
Фото: eurosolidarity.org

Первый транш от МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил программу сотрудничества с Украиной stand-by, речь идет о выделении $5 млрд.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен.

Президент Владимир Зеленский назвал договоренность о кредите МВФ "нашей большой победой".

Деньги от Еврокомиссии

Украина получила от Европейской комиссии транш в размере €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Крымские санкции

Послы стран – членов Европейского союза договорились продлить санкции, введенные после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Порошенко и подозрение

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой.

Врио министра

На Ирину Ставчук, которая ранее занимала должность заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды, Кабинет Министров временно возложил обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Антирекорд смертности

За сутки в Украине скончалось 23 пациента с коронавирусной инфекцией, это наивысшая суточная смертность с начала эпидемии COVID-19.

Гаагский суд

Государственная прокуратура Нидерландов заявила в суде по делу о гибели рейса MH17, что хочет еще раз допросить анонимного свидетеля X48, видевшего вблизи зенитный комплекс "Бук".

Зеленского оштрафовали

Президент Зеленский заявил, что его оштрафовали за нарушение карантина во время поездки в Хмельницкую область.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Крым, Кабинет Министров, МВФ, санкции, Еврокомиссия, эпидемия, штраф, карантин, смертность, антирекорд, кредиты, Владимир Зеленский, Владислав Рашкован, Евросоюз, уголовное производство, Ирина Венедиктова, ГБР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ирина Ставчук
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