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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Послы Европейского союза решили продлить "крымские" санкции против России еще на год

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий отметил, что Россия пыталась использоваться пандемию COVID-19 для отмены санкций, но ей это не удалось.

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ЕС ввел санкции против России в декабре 2014 года
ЕС ввел санкции против России в декабре 2014 года
Фото: depositphotos.com

Послы стран – членов Европейского союза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год. Об этом 10 июня в Twitter сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, наложенных на РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарен нашим европейским партнерам за их неизменную поддержку Украины", – написал он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение ООН в апреле, но Украина ее заблокировала.

Теги: Россия, Крым, санкции, аннексия, Николай Точицкий
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