В Кремле заявили, что новые санкции США не помешают завершить строительство "Северного потока – 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции США против газопровода "Северный поток – 2" недобросовестной конкуренцией.

Намерение США ввести новые ограничительные меры против газопровода "Северный поток – 2" не изменит планов Кремля завершить строительство, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС 28 мая.

Песков считает, что подобные действия являются проявлением недобросовестной конкуренции и противоречат международному праву.

США готовы ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2", сообщил 26 мая немецкой газете Handelsblatt посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл. По его словам, соответствующий законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составлянт 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.