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ПОЛИТИКА

Рада призвала международное сообщество признать геноцид крымскотатарского народа и усилить санкции против РФ

В обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, другим международным организациям и парламентам других стран сказано, что последствия депортация крымских татар в 1944 году до сих пор не преодолены, а Россия после оккупации полуострова в 2014 году проводит политику этноцида крымских татар и украинцев.

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Украинские депутаты обратились к международным организациям и своим коллегам из других стран
Украинские депутаты обратились к международным организациям и своим коллегам из других стран
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На заседании 2 июня Верховная Рада Украины утвердила обращение к Организации Объединенных Наций и другим международным организациям по поводу нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проект №3449 проголосовали 310 народных депутатов при минимально необходимых 226. Обращение поддержали депутаты из всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь". Из этой фракции за проголосовал только Александр Фельдман.

Постановлением депутаты поручили спикеру Дмитрию Разумкову безотлагательно направить текст обращения ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам разных стран.

Народные депутаты напомнили в обращении, что депортация крымских татар из Крыма в 1944 году была геноцидом и ее последствия до сих пор не преодолены, а Россия после оккупации полуострова в 2014 году проводит политику этноцида крымских татар и этнических украинцев, включая дискриминационные преследования и незаконные аресты.

Депутаты отметили, что санкционное давление на Россию играет ключевую роль в сдерживании дальнейшей эскалации вооруженной агрессии, и призвали к большему давлению "для принуждения государства-агрессора к возвращению в рамки международного права".

"[Нужно] усилить давление на государство-агрессора – Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы, с целью прекращения нарушений Россией фундаментальных принципов международного права и требований международного сообщества, в частности восстановления государственного суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь и прилегающими водами Черного и Азовского морей", – сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что от России, как государства-оккупанта, надо добиваться соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушений прав человека в Крыму и допуска на территорию полуострова международных мониторинговых миссий.

Кроме того, депутаты призвали международные организации и другие страны активно реагировать на новые случаи нарушения прав человека в Крыму "путем срочного введения дополнительных санкций – как адресных против ответственных лиц, так и секторальных против Российской Федерации", а также признать депортацию крымских татар геноцидом и чтить 18 мая память жертв этого преступления.

Во время рассмотрения проекта постановления народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров отметил, что во время депортации умерло более 46% крымскотатарского народа.

"Во время длинного пути в товарных эшелонах и в первые годы в местах выселки от голода, болезней и нечеловеческих условий умерло более 46% крымских татар, что в четыре раза превышает потери крымскотатарского народа за военный период", – сказал Умеров.

В 1944 году советская власть принудительно вывезла из Крыма в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан более 180 тыс. человек. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом, а день, когда она началась, – 18 мая – провозгласила Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, санкции, крымские татары, депортация, Александр Фельдман, Дмитрий Разумков, Рустем Умеров
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