ГБР сняло ролик о Порошенко, используя кадры программы "Квартала 95" и слово "порохоботы". Видео

В видео о пятом президенте ГБР использовало кадр с актером студии "Квартал 95" Степаном Казаниным Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня в ГБР сообщили, что Порошенко объявили первое подозрение – по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. В то же время защита экс-президента утверждает, что подозрение Порошенко пытались вручить, но не вручили. Адвокат политика Илья Новиков заявил, что только генпрокурор Ирина Венедиктова уполномочена в таких случаях сообщать о подозрении.

Офис генпрокурора заявил, что будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.