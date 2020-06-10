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ГБР сняло ролик о Порошенко, используя кадры программы "Квартала 95" и слово "порохоботы". Видео

Государственное бюро расследований 10 июня опубликовало в YouTube видеосюжет о вызове на допросы экс-президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В видео используется нарезка из выпусков новостей на разных каналах с сообщениями, что Порошенко игнорирует допросы в ГБР, а также фрагмент программы "ЧистоNews", которую выпускает "Квартал 95". Актер студии Степан Казанин в сюжете произносит слова: "Чихать хотел Петр Порошенко". В бюро утверждают, что несмотря на многочисленные уголовные производства, "старые политики" продолжают прикрываться своим политическим статусом, используют политическое давление, "прикрываются "порохоботами" (в этот момент в сюжете показали митинг сторонников Порошенко и нардепов от "Европейской солидарности"), "убегают от следователей, прикрываясь собственной женой" (на кадрах в этот момент появилась супруга экс-президента Марина Порошенко), а также уклоняются от получения повесток на допросы. Всего, по данным ГБР, в июле 2019 года – июне 2020-го Порошенко проигнорировал 25 вызовов в бюро.

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В видео о пятом президенте ГБР использовало кадр с актером студии "Квартал 95" Степаном Казаниным
В видео о пятом президенте ГБР использовало кадр с актером студии "Квартал 95" Степаном Казаниным
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат. 

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня в ГБР сообщили, что Порошенко объявили первое подозрение – по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. В то же время защита экс-президента утверждает, что подозрение Порошенко пытались вручить, но не вручили. Адвокат политика Илья Новиков заявил, что только генпрокурор Ирина Венедиктова уполномочена в таких случаях сообщать о подозрении. 

Офис генпрокурора заявил, что будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

видео

Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Теги: Петр Порошенко, допрос, студия Квартал 95, подозрение, уголовное производство, Степан Казанин, ГБР
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