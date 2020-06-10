ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко – адвокат

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков считает, что попытка Госбюро расследований вручить ему подозрение по делу о назначении Сергея Семочко является политическим преследованием.

В Госбюро расследований пытались вручить пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Об этом 10 июня рассказал адвокат Порошенко Илля Новиков, говорится на сайте "ЕС".

"Допрос не состоялся, потому что такого плана – осуществлять допрос – не было вообще. На самом деле был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении. И только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора, кстати, не представив полномочия. Ибо только [генпрокурор Ирина] Венедиктова уполномочена, согласно закону, сообщать о подозрении в таких случаях. И попытался вручить сообщение. Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – отметил Новиков.

Он добавил, что подозрение пытались вручить по делу о назначении Семочко.

"У Венедиктовой шло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает – я уверен, – что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", – подчеркнул адвокат.

Попытку вручить это подозрение Новиков назвал "политическим преследованием Порошенко как политического оппонента президента [Владимира] Зеленского и как лидера оппозиции".

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші гроші" Денису Бигусу, а также "24 каналу", который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил "Українським новинам", что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.