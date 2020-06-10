Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

10 июня пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) как свидетель в деле о перемещении через границу картин. Об этом сообщает УНН.
"Я твердо убежден, что они сейчас должны сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим вам извинения", – сказал Порошенко.
Агентство отмечает, что под зданием ГБР в Киеве собрались сторонники экс-президента, они держат карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Пресс-служба ГБР начала вести в Facebook онлайн-трансляцию визита Порошенко.
"11.05 – Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований. 11.35 – Порошенко отказывается от участия в допросе и пытается покинуть здание ГБР", – говорится в сообщении ведомства.
Порошенко говорил, что картины купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году. 26 мая экс-президент вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.
Во время презентации выставки в музей приехали сотрудники ГБР. Чтобы попасть внутрь, они выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий они не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.
О допросе Порошенко 10 июня в ГБР уведомили 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".
4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.
Экс-президента вызывали на допросы 26-го и 29 мая, но он на них не явился. Адвокаты политика заявили, что бюро ненадлежащим образом вручило ему повестки.