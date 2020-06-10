Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

В Госбюро расследований утверждают, что экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко явился на допрос, но отказался от проведения следственных действий.

10 июня пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) как свидетель в деле о перемещении через границу картин. Об этом сообщает УНН.

"Я твердо убежден, что они сейчас должны сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим вам извинения", – сказал Порошенко.

Агентство отмечает, что под зданием ГБР в Киеве собрались сторонники экс-президента, они держат карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Пресс-служба ГБР начала вести в Facebook онлайн-трансляцию визита Порошенко.

"11.05 – Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований. 11.35 – Порошенко отказывается от участия в допросе и пытается покинуть здание ГБР", – говорится в сообщении ведомства.

Порошенко говорил, что картины купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году. 26 мая экс-президент вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Во время презентации выставки в музей приехали сотрудники ГБР. Чтобы попасть внутрь, они выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий они не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.

О допросе Порошенко 10 июня в ГБР уведомили 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".

4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

Экс-президента вызывали на допросы 26-го и 29 мая, но он на них не явился. Адвокаты политика заявили, что бюро ненадлежащим образом вручило ему повестки.