Суд арестовал коллекцию картин Порошенко

Печерский районный суд арестовал частную коллекцию картин, которая принадлежит семье пятого президента Украины и главы фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петру Порошенко. Об этом в Facebook сообщил Музей Гончара, которому картины были предоставлены для выставки.
"28 мая примерно в 13.30 в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", – говорится в сообщении музея.
В музее отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и можно ли все-таки провести выставку.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.
Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.
"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".
В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).
Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.
Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.
На 29 мая Порошенко повторно вызвали на допрос по этому делу.