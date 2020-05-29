Суд арестовал коллекцию картин Порошенко

Руководство Музея Гончара сообщило, что следователи Госбюро расследований показали им решение Печерского райсуда об аресте картин лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, находящихся на выставке музея. Следователи попросили главу музея Петра Гончара написать расписку о получении постановления.

Печерский районный суд арестовал частную коллекцию картин, которая принадлежит семье пятого президента Украины и главы фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петру Порошенко. Об этом в Facebook сообщил Музей Гончара, которому картины были предоставлены для выставки.

"28 мая примерно в 13.30 в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", – говорится в сообщении музея.

В музее отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и можно ли все-таки провести выставку.

Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).

Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

На 29 мая Порошенко повторно вызвали на допрос по этому делу.