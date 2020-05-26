Адвокат Порошенко заявил, что "лжецы из ГБР" не вручали повестку Марине Порошенко

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию, что сотрудники Государственного бюро расследований вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове ее супруга на допрос.

Сегодня Петр и Марина Порошенко открыли выставку картин из своей коллекции в музее Гончара Фото: eurosolidarity.org

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань заявил в Facebook 26 мая, что распространенная Государственным бюро расследований информация о вручении повестки Марине Порошенко не соответствует действительности.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", – отметил Головань.

Он заявил, что ГБР "следует прекратить бандитские выходки" и действовать в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара он вместе с супругой открыл выставку картин из собственной коллекции, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга.