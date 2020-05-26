Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Адвокат Порошенко заявил, что "лжецы из ГБР" не вручали повестку Марине Порошенко

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию, что сотрудники Государственного бюро расследований вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове ее супруга на допрос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня Петр и Марина Порошенко открыли выставку картин из своей коллекции в музее Гончара
Сегодня Петр и Марина Порошенко открыли выставку картин из своей коллекции в музее Гончара
Фото: eurosolidarity.org

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань заявил в Facebook 26 мая, что распространенная Государственным бюро расследований информация о вручении повестки Марине Порошенко не соответствует действительности.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", – отметил Головань.

Он заявил, что ГБР "следует прекратить бандитские выходки" и действовать в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/4497626376929825

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара он вместе с супругой открыл выставку картин из собственной коллекции, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции  в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга.

Теги: Петр Порошенко, Марина Порошенко, допрос, Государственное бюро расследований, музей, Игорь Головань, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в физическом и эмоциональном насилии
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в физическом и эмоциональном насилии
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS