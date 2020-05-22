Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде культурных ценностей

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по одному из открытых в его отношении уголовных производств.

Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. Об этом сообщает прес-служба ГБР.

"ГБР в установленном законом порядке довело до гражданина Порошенко необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств... Вас вызвали… по уголовному производству… в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в сообщении.

Допрос состоится в 11.00 26 мая.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро "юридическим трешем".