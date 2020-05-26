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Госбюро расследований вручило повестку на допрос Порошенко его жене – СМИ

Сотрудники ГБР приехали в музей Ивана Гончара, где 26 мая экс-первая леди открыла выставку художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко. Ей вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Повестку жене экс-президента Марине Порошенко вручили в музее Ивана Гончара
Повестку жене экс-президента Марине Порошенко вручили в музее Ивана Гончара
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Сотрудники Государственного бюро расследований вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей, отмечает информационное агентство. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконен, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Петр Порошенко во время открытия выставки в музее Гончара отметил, что картины были куплены им до президентства, ввезены законно, информация об этом есть в базе данных таможенной службы Украины, об этом он сообщил на странице в Facebook 26 мая.

"Сегодня в Музее Ивана Гончара открывается выставка художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко. После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украине и украинскому народу то, что им принадлежит по праву", – написал лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по одному из открытых в его отношении уголовных производств. Допрос должен был состояться в 11.00 26 мая.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

Теги: Петр Порошенко, Марина Порошенко, расследование, допрос, уголовное производство, ГБР
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