Госбюро расследований вручило повестку на допрос Порошенко его жене – СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей, отмечает информационное агентство. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконен, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Петр Порошенко во время открытия выставки в музее Гончара отметил, что картины были куплены им до президентства, ввезены законно, информация об этом есть в базе данных таможенной службы Украины, об этом он сообщил на странице в Facebook 26 мая.