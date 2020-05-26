Сотрудники ГБР изъяли в музее Гончара таможенные декларации на картины из коллекции Порошенко

Госбюро расследований начало уголовное производство о незаконном перемещении через границу 43 картин из коллекции пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Политик заявил, что ввез картины в Украину законно, и сегодня выставил их вместе с таможенными декларациями в киевском музее Ивана Гончара. ГБР провело в музее следственные действия и забрало декларации.

Сотрудники Государственного бюро расследований, которые несколько часов назад выломали входную дверь в музей Ивана Гончара в Киеве и проникли в здание, покинули его, сообщается на странице музея в Facebook.

Сегодня в музее пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции, которые фигурируют в расследовании ГБР.

"На этой выставке также документы, где содержатся оригиналы таможенных деклараций на 43 картины, их перечень и платежные поручения, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты налогов государству", – написал Порошенко в Twitter.

На цій виставці є також документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення, які були зроблені із мого особистого рахунку після сплати податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено у відповідності до законодавства. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2020

Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации.

"Картины целы", – отметили в музее.

В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали.

"Следователи ворвались в здание, выломав входную дверь. Директор музея подал заявление в полицию о повреждении имущества", – проинформировали в музее.

Сразу после проникновения сотрудников ГБР в музей его директор Петр Гончар высказывал беспокойство, что они вынесут картины.

"Я взял сегодня коллекцию на ответственность, там коллекция на сотни миллионов. Кто теперь отвечает за коллекцию?" – цитирует его "BBC News Украина".

В ГБР заявили, что проводили в музее следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно – осмотр картин.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.