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Сотрудники ГБР выломали дверь в музей, где Порошенко открыл выставку картин. Видео

26 мая сотрудники Госбюро расследований выломали входную дверь в музей Ивана Гончара в Киеве, где пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции. Видео опубликовал в YouTube телеканал "Прямий". Пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила, что силовики не допустили в помещение народных депутатов и журналистов. Директор музея Петр Гончар заявил, что ему не показали судебное решение о проведении следственных действий. "Какое судебное решение? Выломали дверь, запрещали звонить по телефону... Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии со своим должностным обязанностям, что они имеют право общественные помещения осматривать", – сказал Гончар. В ГБР сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что в настоящее время в музее проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин.

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В ГБР заявили, что проводят в музее следственные действия
В ГБР заявили, что проводят в музее следственные действия
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара он вместе с супругой открыл выставку картин из собственной коллекции, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции  в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат

видео

Видео: Телеканал Прямий / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Марина Порошенко, допрос, ГБР
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