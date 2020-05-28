Директор Музея Гончара рассказал, что не знал о вызове Порошенко на допрос по делу о картинах

Директор киевского Музея Ивана Гончара Петр Гончар рассказал, что предложение провести выставку картин из коллекции пятого президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко получил "где-то 22–23 мая". В это же время ГБР сообщило о вызове Порошенко на допрос по делу о контрабанде культурных ценностей.

Директор киевского Музея Ивана Гончара Петр Гончар в интервью hromadske, которое вышло 28 мая, рассказал, что не знал о вызове пятого президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос по делу о незаконном перемещении через границу картин, которые сейчас выставляются в музее.

"Мне о допросе никто не говорил. Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко, и я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром [25 мая], чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня, а владелец захотел сделать презентацию для прессы. Ну, мы не можем запретить", – сказал Гончар.

Он сообщил, что предложение провести выставку получил "где-то 22–23 мая" (ГБР сообщило о вызове Порошенко на допрос 22 мая).

"У нас сейчас экспозиции нет, ждем средства на ремонтные работы после затопления, поэтому не планировали каких-то длительных выставок. Из-за такой ситуации мы в последнее время экспромтом такие выставки делаем. То есть мы на это пошли, потому что нам теперь не надо думать, какую выставку делать. В общем, показывать частные коллекции – это наша традиция. Потому что сам музей рожден из частной коллекции Ивана Гончара", – сказал директор музея.

После скандала, сообщил Гончар, по согласованию с собственником коллекции охрану экспозиции решили усилить.

"Укрепляем двери металлическими решетками. И еще возьмем дополнительную единицу государственной службы охраны. Это согласовано с владельцем коллекции. Просто мы много шума наделали – все может быть, и не только со стороны Государственного бюро расследований, а от кого-либо, учитывая, какая здесь коллекция", – отметил Гончар.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).

Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

На 29 мая Порошенко повторно вызвали на допрос по этому делу.