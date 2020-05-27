Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам

Пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в связи с неявкой 26 мая. В этот же день его вызывают в качестве свидетеля по еще одному уголовному производству.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГБР сообщили, что явка Порошенко обязательна
В ГБР сообщили, что явка Порошенко обязательна
Фото: depositphotos.com

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 года в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №62020000000000456 по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может нанести существенный вред государственным интересам".

В бюро подчеркнули, что явка обязательна.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1591136071042027

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции  в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверьВ учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

Теги: Петр Порошенко, Украина, расследование, допрос, Государственное бюро расследований, картина, ГБР, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Пид...раски". Рамина Эсхакзай пожаловалась на девушек, которые пишут сообщения ее бойфренду-адвокату
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Сердце разбилось, когда вы рассказывали о сексуальном насилии". Мур снова взялась за мемуары
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
"Привыкли хапать миллионы". Куклачев опроверг заявления коллег о бедственном положении
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
Платье-кольчуга и шоколадный торт. Руслана показала, как отпраздновала день рождения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS