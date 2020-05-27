Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам

Пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в связи с неявкой 26 мая. В этот же день его вызывают в качестве свидетеля по еще одному уголовному производству.

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Об этом сообщается на странице ГБР в Facebook.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 года в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №62020000000000456 по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может нанести существенный вред государственным интересам".

В бюро подчеркнули, что явка обязательна.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.