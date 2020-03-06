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В ГБР заявили, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное производство в отношении Порошенко

В Государственном бюро расследований заявили, что Шевченковский районный суд не выносил решения относительно закрытия уголовного производства по поводу злоупотребления властью и возможного вмешательства пятого президента Украины Петра Порошенко в работу судебных органов, а лишь обязал повторно рассмотреть ходатайство адвоката экс-президента.

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Сегодня Порошенко побывал на допросе в ГБР
Сегодня Порошенко побывал на допросе в ГБР
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Государственное бюро расследований заявило в Facebook 6 марта, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное производство в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. 

В ведомстве отметили, что защитники Порошенко продемонстрировали журналистам решение суда и сообщили об успешном закрытии дела их клиента, однако это является манипуляцией.

"Определение Шевченковского районного суда обязывает следователя Государственного бюро расследований не закрывать уголовное производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Петра Порошенко", – сообщили в бюро. 

В ГБР рассказали, что суд не установил факт незаконности расследования или наличия оснований для прекращения производства, а "лишь отменил постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката". 

Теперь следователь центрального аппарата Государственного бюро расследований может вынести новое постановление с дополнительными ссылками на обстоятельства уголовного производства, но это не влияет на ход расследования производства, утверждают в ведомстве. 

В определении суда, которое опубликовало бюро, сказано, что оно касается уголовного производства №62019000000000979, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в работу судебных органов) Уголовного кодекса Украины. 

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1519512574871044

6 марта Порошенко был в ГБР на допросе. Перед допросом он сообщил собравшимся перед бюро сторонникам, что 5 марта Шевченковский райсуд Киева обязал следователя рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного производства, в рамках расследования которого его пригласили на ГБР.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

21 февраля 2020 года судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что "повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы". Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд. 

Экс-президент заявил, что прибудет на допросы сам. 

Теги: Петр Порошенко, допрос, ГБР
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