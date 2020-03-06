"Их ничто не спасет". Порошенко заявил, что суд обязал открыть уголовное дело против Дубинского. Видео

"Вчера суд обязал ГБР рассмотреть и закрыть уголовное производство, по которому я сегодня приглашен сюда. Это решение [по делу] об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского, который называется "мама любит скорость" (речь о нардепе Дубинском. – "ГОРДОН"). Второе решение обязывает Госбюро расследований начать уголовное производсвто против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", – заявил Порошенко.

Он добавил, что явился в Госбюро расследований, чтобы "сообщить им об этом, потому что они боятся и прячутся, не приходят на суд". "Если они этого не сделают, то будут нести уголовную ответственность. Их ничто не спасет", – считает пятый президент.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.