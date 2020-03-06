Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Их ничто не спасет". Порошенко заявил, что суд обязал открыть уголовное дело против Дубинского. Видео

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Об этом он заявил 6 марта, выступая на митинге перед зданием ГБР в Киеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Порошенко прибыл в ГБР
Порошенко прибыл в ГБР
Фото: EPA

"Вчера суд обязал ГБР рассмотреть и закрыть уголовное производство, по которому я сегодня приглашен сюда. Это решение [по делу] об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского, который называется "мама любит скорость" (речь о нардепе Дубинском. – "ГОРДОН"). Второе решение обязывает Госбюро расследований начать уголовное производсвто против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", – заявил Порошенко.

Он добавил, что явился в Госбюро расследований, чтобы "сообщить им об этом, потому что они боятся и прячутся, не приходят на суд". "Если они этого не сделают, то будут нести уголовную ответственность. Их ничто не спасет", – считает пятый президент.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.

видео

Видео: Петро Порошенко / Facebook
Теги: Петр Порошенко, Украина, уголовное производство, уголовное дело, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
  Пономарев спел "Вовчицю" Винника. Видео
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Бекхэм показала дочь в образе Гермионы
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS