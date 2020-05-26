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В ГБР заявили, что Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей Гончара, оставил жену и покинул выставку

В Государственном бюро расследований настаивают, что сегодня вручили повестку о вызове пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос его жене Марине Порошенко. Ранее адвокат экс-президента опровергал эту информацию.

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В ГБР заявили, что для проведения следственных действий в музее задействовали бойцов спецподразделения
В ГБР заявили, что для проведения следственных действий в музее задействовали бойцов спецподразделения
Фото: Музей Івана Гончара (Ivan Honchar Museum) / Facebook

Государственное бюро расследований настаивает, что вручило супруге пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Марине Порошенко повестку о повторном вызове политика на допрос по делу о перемещении художественных ценностей через границу. Заявление по этому поводу бюро опубликовало вечером 26 мая.

"Пятому президенту Украины неоднократно сообщали о вызове на допрос в ГБР, но он ни разу не появился. Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей", – проинформировали в ведомстве.

Именно в музее, подчеркнули в ГБР, Марине Порошенко вручили повестку. 

"Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, и получила повестки о вызове на очередные допросы", – сообщили в ГБР.

Все действия сотрудников ГБР отвечали требованиям УПК, подчеркнули в бюро. 

В ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий.

"С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий было задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований. При исполнении обязанностей спецподразделения никаких мер физического воздействия не применяли", – заверили в ведомстве. 

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции  в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где находилась семья Порошенко, и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга. Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверьВ учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

Теги: Петр Порошенко, выставка, Марина Порошенко, допрос, картина, музей, ГБР
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