Прихода ГБР домой Порошенко опасался больше всего. Ведь тогда бы все увидели, что экс-президент окружил себя "пшонка-стилем"

Дорогие друзья, хочу немного расставить акценты в "деле картин Порошенко". Я лично считаю этот эпизод малоубедительным. Намного важнее для общества доказать роль Порошенко в деле о похищении Саакашвили, спасении судьи-взяточника Чауса или покупке у Януковича канала "Тонис" и превращении его в канал "Прямой".

Теперь то, что удалось узнать.

События со "штурмом" музея Гончара – это результат успешной пиар-защиты Порошенко. Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце, в котором живет. Как вы помните, он построился в Козине на месте базы отдыха "Чайка", которая принадлежала фабрике Карла Маркса (сейчас Roshеn). Так вот, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома.

Прихода ГБР домой Порошенко опасался больше всего. Ведь тогда был бы высокий риск утечки видеофиксации обыска в прессу. И все бы увидели, что бывший президент окружил себя "пшонка-стилем", а на стенах у него висят, кроме Шишкина и Репина, еще и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе.

Сам музей Гончара с 17 марта находится на карантине. Более того, сайт музея сообщает, что они закрыты на реконструкцию и работает только один зал временных экспозиций. В авральном порядке за несколько дней в музее Гончара, который находится через дорогу от офиса партии "Европейская солидарность", была организована так называемая выставка из коллекции Порошенко. Таким образом Порошенко решил при помощи музея прикрыться от проблем, которые у него возникли с ГБР.

Поэтому, оценивая адекватность поведения ГБР, не мешает также дать оценку и второму участнику конфликта. Все это подняло дискуссию в культурологической среде о том, насколько адекватно повел себя музей Гончара, который втянулся в пиар-стратегию Порошенко. Эти вопросы, в частности, уже публично задали арт-критик Константин Дорошенко и бывшая замминистра Ирина Подоляк.

ГБР в этой ситуации попало в ловушку, которую им расставил умелый политический иезуит Порошенко. Надо добавить, что это не первый раз, когда Порошенко выкручивается из обысков таким образом. На память приходит история, как следователи Генпрокуратуры в 2004 году нагрянули в офис Давида Жвании, и его приехал спасать Порошенко вместе с "5 каналом". Как позже делились между собой участники обыска (а это известные сейчас люди!), Порошенко отводил в сторону следователей Генпрокуратуры и просил их устроить заваруху и даже немного потолкаться с депутатами, чтобы на камеру это выглядело максимально эффектно и он мог накрутить на этом политический пиар.

Проблема состоит в том, что ГБР и Порошенко находятся в разных весовых категориях по части информационной пропаганды. И единственная правильная стратегия в расследовании злодеяний Порошенко – это брать не количеством открытых производств, а качеством доказательной базы в делах, которые касаются коррупции прошлой власти и его расправы над политическими оппонентами.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора