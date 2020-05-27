Клуб читателей
ГОРДОН
 
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

Народный депутат Украины VIII cозыва. Глава антикоррупционного комитета в набсовете “Укрзалізниці”.


все материалы автора

Прихода ГБР домой Порошенко опасался больше всего. Ведь тогда бы все увидели, что экс-президент окружил себя "пшонка-стилем"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Дорогие друзья, хочу немного расставить акценты в "деле картин Порошенко". Я лично считаю этот эпизод малоубедительным. Намного важнее для общества доказать роль Порошенко в деле о похищении Саакашвили, спасении судьи-взяточника Чауса или покупке у Януковича канала "Тонис" и превращении его в канал "Прямой".

Теперь то, что удалось узнать.

События со "штурмом" музея Гончара – это результат успешной пиар-защиты Порошенко. Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце, в котором живет. Как вы помните, он построился в Козине на месте базы отдыха "Чайка", которая принадлежала фабрике Карла Маркса (сейчас Roshеn). Так вот, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома.

Прихода ГБР домой Порошенко опасался больше всего. Ведь тогда был бы высокий риск утечки видеофиксации обыска в прессу. И все бы увидели, что бывший президент окружил себя "пшонка-стилем", а на стенах у него висят, кроме Шишкина и Репина, еще и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе.

Сам музей Гончара с 17 марта находится на карантине. Более того, сайт музея сообщает, что они закрыты на реконструкцию и работает только один зал временных экспозиций. В авральном порядке за несколько дней в музее Гончара, который находится через дорогу от офиса партии "Европейская солидарность", была организована так называемая выставка из коллекции Порошенко. Таким образом Порошенко решил при помощи музея прикрыться от проблем, которые у него возникли с ГБР.

Поэтому, оценивая адекватность поведения ГБР, не мешает также дать оценку и второму участнику конфликта. Все это подняло дискуссию в культурологической среде о том, насколько адекватно повел себя музей Гончара, который втянулся в пиар-стратегию Порошенко. Эти вопросы, в частности, уже публично задали арт-критик Константин Дорошенко и бывшая замминистра Ирина Подоляк.

ГБР в этой ситуации попало в ловушку, которую им расставил умелый политический иезуит Порошенко. Надо добавить, что это не первый раз, когда Порошенко выкручивается из обысков таким образом. На память приходит история, как следователи Генпрокуратуры в 2004 году нагрянули в офис Давида Жвании, и его приехал спасать Порошенко вместе с "5 каналом". Как позже делились между собой участники обыска (а это известные сейчас люди!), Порошенко отводил в сторону следователей Генпрокуратуры и просил их устроить заваруху и даже немного потолкаться с депутатами, чтобы на камеру это выглядело максимально эффектно и он мог накрутить на этом политический пиар.

Проблема состоит в том, что ГБР и Порошенко находятся в разных весовых категориях по части информационной пропаганды. И единственная правильная стратегия в расследовании злодеяний Порошенко – это брать не количеством открытых производств, а качеством доказательной базы в делах, которые касаются коррупции прошлой власти и его расправы над политическими оппонентами.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Петр Порошенко, Сергей Лещенко, музеи, обыск, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного G
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS