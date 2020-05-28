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Суд признал обыски в музее Гончара незаконными – адвокаты Порошенко

Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань сообщили, что обыски Государственное бюро расследований в музее Ивана Гончара провело без разрешения суда.

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Адвокат Порошенко назвал незаконными все процессуальные действия в ходе обыска в музее Ивана Гончара
Адвокат Порошенко назвал незаконными все процессуальные действия в ходе обыска в музее Ивана Гончара
Фото: Музей Івана Гончара (Ivan Honchar Museum) / Facebook

Печерский районный суд Киева признал обыски Государственного бюро расследований в музее Ивана Гончара незаконными. Об этом рассказали адвокаты пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань во время онлайн-брифинга, который транслировал "5 канал" на странице в Facebook.

"Обыск провели без решения суда. Для следователей это означает, что разрешение нужно немедленно получить, чтобы суд задним числом одобрил то, что они сделали. Как нам сегодня стало известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения, обыск признан незаконным", – сказал Илья Новиков.

Также адвокат назвал незаконными все процессуальные действия в ходе обыска. Среди них – арест имущества и картин, а также копирование информации.

"Возникают основания для немедленного увольнения должностных лиц, которые принимали и исполняли эти решения. Кроме того, они должны быть привлечены к уголовной ответственности", – заявил адвокат.

Новиков сообщил, что 29 мая ГБР хотело вызвать Петра Порошенко на допрос, но его не будет, так как следователи бюро не вручили повестку законно.

Головань уточнил, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос, при этом первый день в этот срок не входит.

"Если человека вызывают на [допрос] 29 мая, повестку должны вручить не позже, чем 25 мая", – отметил он.

https://www.facebook.com/5kanal/videos/3562068843810287/

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции  в 2012 году.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", – цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности".

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).

Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. "Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал", – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверьВ учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

На 29 мая Порошенко повторно вызвали на допрос по этому делу.

Теги: Петр Порошенко, Украина, оппозиция, арест, граница, обыск, Печерский суд, Илья Новиков, расследование, допрос, закон, президент, свидетели, адвокат, Игорь Головань, ГБР
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