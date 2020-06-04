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Рада не утвердила программу правительства, суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 4 июня.

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Кабмину не удалось добиться одобрения программы
Кабмину не удалось добиться одобрения программы
Фото: rada.gov.ua

Программа Кабмина

Верховная Рада отправила программу Кабинета Министров на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что решение о доработке документа принято по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.

Новые министры

Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Перед назначением Стефанишиной ее предшественник Вадим Пристайко был отправлен в отставку.

Голосование по вопросу назначения министра защиты окружающей среды и природных ресурсов не состоялось.

Звания, как в НАТО

В Украине введут новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии со стандартами НАТО. Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении.

В частности, генерал-майор станет бригадным генералом, а контр-адмирал – коммодором.

Картины Порошенко

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о коллекции картин российских художников.

Богатырева выиграла апелляцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой. В августе 2019 года она была арестована по подозрению в хищении бюджетных средств и вышла под залог.

Новое белорусское правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны, премьером стал экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Беларусь, Александр Ткаченко, Печерский суд, Раиса Богатырева, отставка, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Вадим Пристайко, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ольга Стефанишина
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