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Рада ввела новые воинские звания в Украине – бригадный генерал и коммодор

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о приведении воинских званий высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО.

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Законопроект поддержал 291 народный депутат
Законопроект поддержал 291 народный депутат
Фото: rada.gov.ua

На заседании 4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247, которым внесла изменения в законодательство относительно воинских званий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект проголосовал 291 народный депутат при 226 необходимых. Его приняли без обсуждения.

Документ предусматривает установление новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в НАТО.

Количество генеральских званий в армии будет прежним, изменится их название: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант – генерал-майором, генерал-полковник  генерал-лейтенантом, а генерал армии Украины  генералом.

Таким образом, генерал-полковник вообще исчезнет из списка воинских званий в Вооруженных силах Украины.

В Военно-морских силах званию бригадного генерала будет соответствовать коммодор (ранее – контр-адмирал), званию генерал-майора – контр-адмирал (ранее – вице-адмирал), званию генерал-лейтенанта – вице-адмирал (ранее – адмирал), званию генерала – адмирал.

В документе сказано, что воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу этого закона, будут сохраняться за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или ушедшими в отставку.

В первом чтении этот законопроект Рада рассматривала в декабре 2019 года.

В прошлом году в Украине был принят закон, который ввел новые воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, соответствующие стандартам НАТО, например: рекрут, первый сержант, штаб-сержант и мастер-сержант. Он вступил в силу в ноябре.

Теги: Верховная Рада, НАТО, армия, военные, закон
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