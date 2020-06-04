Нардеп о назначении министра экологии: Случился форс-мажор, кандидатуру Абрамовского отозвали

3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру замглавы Минэнерго Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Представление не рассмотрели в сессионном зале. Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец говорит, что отзыв произошел "в последний момент".

В Раде сегодня не голосовали за назначение главы Миэкологии Фото: depositphotos.com

Представление на назначение заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов было отозвано в последний момент. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 4 июня рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Должно было быть назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление", – сказала она.

Мошенец отметила, что комитет экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос 4 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров, среди них – Абрамовского на должность главы Минэкологии. 1 июня эту кандидатуру поддержала фракция монобольшинства.

4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Вопрос о министре защиты окружающей среды и природных ресурсом на голосование на ставился.

27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.