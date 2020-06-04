Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп о назначении министра экологии: Случился форс-мажор, кандидатуру Абрамовского отозвали

3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру замглавы Минэнерго Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Представление не рассмотрели в сессионном зале. Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец говорит, что отзыв произошел "в последний момент".

В Раде сегодня не голосовали за назначение главы Миэкологии
В Раде сегодня не голосовали за назначение главы Миэкологии
Фото: depositphotos.com

Представление на назначение заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов было отозвано в последний момент. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 4 июня рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Должно было быть назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление", – сказала она.

Мошенец отметила, что комитет экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос 4 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров, среди них – Абрамовского на должность главы Минэкологии. 1 июня эту кандидатуру поддержала фракция монобольшинства.

4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Вопрос о министре защиты окружающей среды и природных ресурсом на голосование на ставился.

27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Теги: Верховная Рада, голосование, Денис Шмыгаль, назначение, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Елена Мошенец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына
"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына
"Счастливчик". Галкин обнародовал фото из парикмахерской
"Счастливчик". Галкин обнародовал фото из парикмахерской
Вдова Кобзона о Моргуновой: Это самое страшное, что может с человеком случиться
Вдова Кобзона о Моргуновой: Это самое страшное, что может с человеком случиться
  "Ню". Нитич в прозрачном платье снялась в новом клипе. Видео
  "Ню". Нитич в прозрачном платье снялась в новом клипе. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS