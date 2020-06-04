Нардеп о назначении министра экологии: Случился форс-мажор, кандидатуру Абрамовского отозвали

Представление на назначение заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов было отозвано в последний момент. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 4 июня рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.
"Должно было быть назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление", – сказала она.
Мошенец отметила, что комитет экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос 4 июня.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение новых министров, среди них – Абрамовского на должность главы Минэкологии. 1 июня эту кандидатуру поддержала фракция монобольшинства.
4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции и Александра Ткаченко – министром культуры. Вопрос о министре защиты окружающей среды и природных ресурсом на голосование на ставился.
27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.