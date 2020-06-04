Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе". Некоторые депутаты заявили, что он легализует "бандитскую феню"

Народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие "вор в законе". Оппозиция считает, что он значительно расширяет полномочия Национальной полиции и позволяет привлекать к ответственности широкий круг лиц.

На заседании 4 июня Верховная Рада приняла законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226. Законопроект поддержали 205 народных депутатов от "Слуги народа", 11 – из группы "Довіра", семь – из группы "Партия "За майбутнє", пять – от "Батьківщини", двое – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также шесть внефракционных. "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса.

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Принятие законопроекта инициировал президент Украины Владимир Зеленский. В первом чтении за него проголосовали 19 декабря 2019 года, 4 февраля депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

Документ, в частности, вводит в уголовное законодательство Украины понятие "вор в законе".

Так, в ст. 255 Уголовного кодекса депутаты предложили зафиксировать, что под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", за создание и участие в преступных сообществах на срок от пяти до 15 лет.

Главное юридическое управление Верховной Рады высказало к законопроекту замечания (.docx). Эксперты отметили, что он фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины. В управлении считают, что в действующем Уголовном кодексе достаточно предписаний, применение которых обеспечит привлечение к уголовной ответственности руководителей и участников преступных группировок.

С критикой лексики в статьях законопроекта во время его обсуждения в парламенте выступили и некоторые народные депутаты, например, парламентарий от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Он сказал, что нельзя заменять юридическую терминологию "какой-то бандитской феней".

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова назвала законопроект "суперопасным".

"Этим законопроектом вы не то что расширяете полномочия Национальной полиции, вы даете ей сейчас возможность без доказательств вины привлекать к уголовной ответственности. В первом варианте этого законопроекта было только словосочетание "воры в законе", ко второму чтению появились правки, под которые подпадает любой гражданин Украины", – считает она.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко, который присутствовал на заседании, призвал принять законопроект.

"Законодательство многих стран уже вывело "воров в законе" за пределы легального существования. У нас они пока могут найти приют. Понятия "сходка", "преступное влияние" будут вне закона. Сейчас максимум, что может сделать правоохранительная система с "ворами в законе", – это выдворить за пределы государства. Они въезжают десятками в нашу страну, потому что наше законодательство очень лояльное", – сказал Клименко.

Во время обсуждения законопроекта в зале присутствовало руководство МВД и Нацполиции. Глава Нацполиции Игорь Клименко (второй слева), министр внутренних дел Арсен Аваков (в центре) и заместитель главы МВД Антон Геращенко (справа). Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

В пояснительной записке к законопроекту (.docx) его авторы апеллируют к опыту Грузии, где в 2015 году были приняты специальные законы о "ворах в законе".

"Это дало возможность привлечь к ответственности около 50 "воров в законе", а также способствовало изгнанию из Грузии других уголовных элит", – сказано в записке, которую готовил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

Вследствие изменения законодательства в Грузии "воры в законе" начали уезжать в страны, где не установлена подобная уголовная ответственность, и одной из таких стран стала Украина, сказано в записке.

"Принятие проекта закона будет способствовать увеличению эффективности противодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Это будет способствовать уменьшению влияния на важные общественные и политические процессы со стороны "воров в законе", снижению социальной напряженности, росту доверия населения к правоохранительным органам и государству в целом, стабилизации общественно-политической обстановки", – говорится в ней.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине действуют минимум 80 "воров в законе".