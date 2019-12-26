Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию российского "вора в законе" Батыра Бухарского

"Вор в законе" и гражданин РФ по прозвищу Батыр Бухарский, которого с 2017 года разыскивают испанские власти, был задержан в Украине весной этого года. 24 декабря его экстрадировали в Испанию.

Украинские правоохранители экстрадировали в Испанию "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский, который находится там в розыске по обвинению в преступениях, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"С 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске за совершение преступлений на территории королевства Испании. Вместе с другими участниками организованной преступной группы он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, и легализованных путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет", – говорится в сообщении.

В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины, где был задержан и арестован.

48-летнего гражданина РФ, уроженца Узбекистана поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В полиции рассказали, что в 1998 году в Москве Батыр Бухарский был коронован "вором в законе" Дедом Хасаном, он был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу Япончик.

Батыра Бухарского экстрадировали в Испанию 24 декабря.