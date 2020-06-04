Радина: Белорусы выходят на пикеты с тапками, которые символизируют их намерение избавиться от Лукашенко. Его сравнивают с тараканом

В Беларуси сейчас предреволюционная ситуация, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" белорусский журналист, главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина.

"В Беларуси предреволюционная ситуация. Многие говорят, что уже началась бархатная революция. Десятки тысяч человек выходят на улицы белорусских городов и становятся в очереди, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов в президенты. В первую очередь за Светлану Тихановскую, супругу известного белорусского блогера Сергея Тихановского, который арестован и находится в тюрьме. Тихановский – народный лидер, который появился не так давно и вызывает огромные симпатии у белорусов своей смелостью, умением говорить с людьми. Его называют белорусским Лехом Валенсой и многие связывают с ним надежды на перемены. Очевидно, они должны произойти в Беларуси в ближайшее время. Это заметно не только по этим длинным очередям. Но и по потому, что практически в каждом городе страны проходят пикеты", – рассказала Радина.

Она напомнила, что сейчас в Беларуси проходит предвыборная кампания.

"Эти акции легальные, потому что в Беларуси ведется избирательная кампания и разрешен сбор подписей за кандидатов в президенты. Именно поэтому люди воспользовались данной легальной возможностью. Такого в Беларуси прежде никогда не было. Оппозиционные кандидаты, конечно же, участвовали в псевдовыборах, чтобы иметь возможность пообщаться с избирателями, но такого количества людей на тех пикетах не было. Сегодня белорусы выходят не просто постоять, а поделиться своим возмущением. Видно насколько они ненавидят Лукашенко, настолько устали от него и как сильно хотят скорейшей смены власти", – сообщила журналистка.

По ее мнению, отношение к диктатору видно и по прозвищам, которые дают ему люди.

"Мегапопулярным стал лозунг "Стоп таракан!". Люди выходят на пикеты с тапками, которые символизируют их намерение скорее избавиться от Лукашенко. Его сравнивают с тараканом, настолько он омерзителен людям. Закономерный итог его правления в Беларуси. Еще одно популярное прозвище Лукашенко – "Саша три процента". Это связано с тем, что в интернете начали проводить независимые опросы и рейтинг Лукашенко оказался на уровне 1-3%, не более. Диктатор в ярости попытался запретить интернет-опросы. В итоге прозвище "Саша три процента" приклеилось к нему намертво", – рассказала Радина.

Она отметила, что на протестные настроения в стране повлиял не только экономический кризис, но и эпидемия коронавируса.

"Сыграла свою роль масса факторов. Усталость жить в нищете и страхе, видеть коррупцию чиновников, наглость и безнаказанность самого Лукашенко, который жирует на российские деньги. В стране экономический кризис, во всех областях огромное количество безработных, низкие зарплаты, мизерные пенсии, вводятся абсурдные декреты и законы, происходит грабеж населения. На этом фоне Лукашенко строит новые резиденции. На всю маленькую Беларусь их уже 18. Он устраивает спортивные соревнования, покупает майбахи, самолеты, строит ледовые дворцы, продолжает проводить потешные турниры с собственным участием. Естественно, это вызывает у людей отторжение. Но когда случилась эпидемия коронавируса, все увидели, что Лукашенко еще и прямая угроза человеческой жизни. Он единственный в мире диктатор, который категорически отказался вводить карантин", – подчеркнула собеседница.

Она заявила, что официальная статистика искажает реальную картину заболеваемости и смертности в стране. Таким образом власти пытаются скрыть истинный масштаб эпидемии.

"Спрятать такое уже невозможно – мы живем в век информационных технологий. Отовсюду стекается информация, что умирают тысячи человек, счет зараженных идет на сотни тысяч. Называются цифры около 10 тысяч умерших и порядка миллиона заразившихся. Медицина не справляется. Огромное количество медработников оказались зараженными. Умирают и медсестры, и врачи. Не хватает мест в больницах. Мы знаем, что даже онкоцентры переоборудовали под инфекционные отделения. Соответственно, онкобольные не получают необходимой помощи и могут умереть раньше времени. Ситуация просто чудовищная. Это тоже послужило триггером, что люди осознали: борьба за свободу в Беларуси сегодня – это уже и борьба за жизнь", – сказала журналистка.

По ее словам, противостояние между властью и гражданским обществом в Беларуси продолжится.

"Конечно, Лукашенко так просто не сдастся, но и белорусы не сдадутся. Будет противостояние. Надеюсь, в стране найдутся люди, в том числе во власти и силовых структурах, которые остановят узурпатора. Лукашенко ведь не легитимный президент. Выполнение его преступных приказов – двойное нарушение закона. Совершенно очевидно, что через выборы ситуацию в Беларуси изменить нельзя, значит будет меняться через улицу", – резюмировала Радина.

9 августа 2020 года в Беларуси пройдут выборы президента. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести их 30 августа.

С 11 мая в Беларуси началась избирательная кампания. С 21 мая активисты собирают подписи за своих кандидатов. Чтобы получить право на участие в президентской гонке инициативная группа кандидата должна собрать более 100 тыс. подписей. Сбор подписей ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

29 мая Лукашенко заявил, что белорусское общество не созрело для голосования за женщину: "Президентом будет мужик".

Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. 1 марта 2019 года он заявил, что намерен баллотироваться еще на один срок.