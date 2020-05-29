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"У нас конституция не под женщину". Лукашенко считает, что следующим президентом Беларуси "будет мужик"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что общество страны не созрело для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах.

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Лукашенко: У нас по конституции президент обладает сильной властью
Лукашенко: У нас по конституции президент обладает сильной властью
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью", – сказал Лукашенко.

Также Лукашенко скептически высказался о деятельности экс-президента Литвы Дали Грибаускайте.

"У нас президент... Не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", – отметил президент.

В то же время Лукашенко отметил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, "хорошо организован сбор подписей для выдвижения".

"Они [женщины-претенденты] тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался – эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", – сказал Лукашенко.

К сегодняшнему дню сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

С 1994 года президентом Беларуси является Александр Лукашенко. 1 марта 2019 года он заявлял, что намерен баллотироваться на еще один срок.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести выборы главы государства 30 августа.

Представители ряда политических сил считают, что проведение выборов во время пандемии коронавируса "безответственно и опасно", поэтому отказались от выдвижения своих кандидатов.

Теги: Конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, Даля Грибаускайте, парламент, президент, женщины, власть
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