Майданов в Беларуси не будет – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что нельзя сравнивать его страну с Украиной или Арменией. Лукашенко пообещал не допустить волнений в стране после выборов, которые назначены на 9 августа.

Лукашенко: Ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с руководителем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком заявил, что не допустит дестабилизации в стране перед выборами, сообщила пресс-служба президента 1 июня.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – отметил президент страны.

При этом он отметил, что в Беларуси власть не будет ограничивать свободу высказываний и "никому не будут затыкать рот".

Также Лукашенко подчеркнул, что нельзя сравнивать Беларусь с Украиной или Арменией.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и, главное, патриоты своей страны", – сказал Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести выборы главы государства 30 августа.

Представители ряда политических сил считают, что проведение выборов во время пандемии коронавируса "безответственно и опасно", поэтому отказались от выдвижения своих кандидатов.

Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 1994 году. 1 марта 2019 года он заявлял, что намерен баллотироваться еще на один срок.