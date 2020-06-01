Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Майданов в Беларуси не будет – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что нельзя сравнивать его страну с Украиной или Арменией. Лукашенко пообещал не допустить волнений в стране после выборов, которые назначены на 9 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских
Лукашенко: Ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с руководителем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком заявил, что не допустит дестабилизации в стране перед выборами, сообщила пресс-служба президента 1 июня.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – отметил президент страны.

При этом он отметил, что в Беларуси власть не будет ограничивать свободу высказываний и "никому не будут затыкать рот".

Также Лукашенко подчеркнул, что нельзя сравнивать Беларусь с Украиной или Арменией.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и, главное, патриоты своей страны",  сказал Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести выборы главы государства 30 августа.

Представители ряда политических сил считают, что проведение выборов во время пандемии коронавируса "безответственно и опасно", поэтому отказались от выдвижения своих кандидатов.

Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 1994 году. 1 марта 2019 года он заявлял, что намерен баллотироваться еще на один срок.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Майдан, Армения, Владимир Зеленский, Никол Пашинян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
72-летний Винокур показал тату и внука
72-летний Винокур показал тату и внука
"Голодней всех было звездам, взять они хотели (в)мрот". Шнуров написал новое стихотворение о карантине
"Голодней всех было звездам, взять они хотели (в)мрот". Шнуров написал новое стихотворение о карантине
"Добро пожаловать в Хогвартс". Хайек обнародовала фото с совой на голове
"Добро пожаловать в Хогвартс". Хайек обнародовала фото с совой на голове
"Это некультурно", "Наконец искренне", "Сексуальная". Жена Бабкина показала татуировку на пальце
"Это некультурно", "Наконец искренне", "Сексуальная". Жена Бабкина показала татуировку на пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS