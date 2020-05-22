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"Не надо перед россиянами становиться на колени". Лукашенко возмутился из-за отказа РФ предоставить полигон для испытания белорусских ракет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с военными заявил, что страна должна разработать и иметь на вооружении ракету отечественного производства.

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Лукашенко: Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать
Лукашенко: Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ознакомления с военными разработками в Мачулищах заявил, что Минск не будет уговаривать Москву предоставить полигон для испытания белорусских ракет. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Наша стратегическая задача в сфере обороны, если "вдруг", – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие… Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать", – подчеркнул Лукашенко.

В ходе встречи белорусские военные сообщили главе государства о разработке собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Первый опытный образец должен появиться в сентябре этого года.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", – заявил президент.

Отмечается, что для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. При этом Россия свои полигоны для испытания белорусской ракеты предоставлять не хочет.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", – сказал Лукашенко.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, ракеты
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