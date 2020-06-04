Во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно – Разумков

В ближайшее время доработанная программа деятельности Кабмина вновь поступит на рассмотрение Верховной Рады, при этом у правительства есть только одна возможность улучшить этот документ, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Правительство должно представить доработанную программу, если хочет получить иммунитет на год Фото: rada.gov.ua

В ближайшее время программа деятельности Кабинета Министров, доработанная с учетом внесенных парламентскими комитетами предложений, должна поступить на рассмотрение Верховной Радой. Об этом на брифинге 4 июня, который транслировал телеканал "Рада", сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно. Она отправляется лишь раз, далее она должна быть или одобрена, или отклонена", – сказал Разумков.

Даже отклонение программы Кабмина не является основанием для его отставки, но годичного иммунитета (запрета на голосование о вотуме доверия) у членов правительства не будет, кроме того, в течение года Кабмин не сможет внести другую программу, уточнил спикер.

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля.

Презентуя программу в соцсетях, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство хочет обеспечить материальное благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест, соблюдения высоких социальных стандартов, развития образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Издание "Слово и дело", которое ознакомилось с документом, отметило, что он состоит из 10 страниц, в основном это "общие фразы" и ни одной цифры. Оппозиционные силы Верховной Рады раскритиковали программу правительства, в частности, в "Голосе" ее назвали "рефератом".

Сегодня Верховная Рада отправила программу Кабмина на доработку.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что это произошло по просьбе Шмыгаля. Программа готовилась еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введение в Украине ограничительных мер и вызванных этим потерь экономики, пояснил глава государства.