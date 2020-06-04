Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда 9 июня рассмотрит заявку Украины на финансирование в рамках программы stand-by. Официально меморандум с условиями предоставления займа не обнародован. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, что украинское правительство должно сделать это.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков просит дождаться официальной публикации меморандума
Разумков просит дождаться официальной публикации меморандума
Фото: rada.gov.ua

Кабинет Министров Украины обязан обнародовать текст меморандума с Международным валютным фондом. Об этом 4 июня на брифинге, который транслировал телеканал "Рада", сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Я убежден, что правительство должно будет продемонстрировать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом. Я не вхожу в переговорную группу, будет правильно, если люди, принимающие участие в процессе, его прокомментируют", – подчеркнул Разумков.

Он добавил, что материалы СМИ и Telegram-каналов о содержании меморандума не в полной мере отвечают фактам.

"Хотелось бы видеть документ. Разговоры разговорами, а подписанный меморандум с так называемыми маяками – это абсолютно другое", – отметил спикер.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Планируется, что 9 июня совет директоров Фонда рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

Подробнее об этом – в материале издания "ГОРДОН": "Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ

Теги: Кабинет Министров, МВФ, меморандум, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
"Просто мне идет". Спустя две недели после Дня вышиванки Дикусар обнародовал селфи в вышиванке
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Сильверстоун призналась, что принимает ванну с девятилетним сыном
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
Поклонники обвинили Уотсон в нарушении правил антирасистской акции
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS