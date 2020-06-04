Разумков заявил, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда 9 июня рассмотрит заявку Украины на финансирование в рамках программы stand-by. Официально меморандум с условиями предоставления займа не обнародован. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, что украинское правительство должно сделать это.

Кабинет Министров Украины обязан обнародовать текст меморандума с Международным валютным фондом. Об этом 4 июня на брифинге, который транслировал телеканал "Рада", сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Я убежден, что правительство должно будет продемонстрировать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом. Я не вхожу в переговорную группу, будет правильно, если люди, принимающие участие в процессе, его прокомментируют", – подчеркнул Разумков.

Он добавил, что материалы СМИ и Telegram-каналов о содержании меморандума не в полной мере отвечают фактам.

"Хотелось бы видеть документ. Разговоры разговорами, а подписанный меморандум с так называемыми маяками – это абсолютно другое", – отметил спикер.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Планируется, что 9 июня совет директоров Фонда рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

Подробнее об этом – в материале издания "ГОРДОН": "Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ