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Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Главой правительства Беларуси президент Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, который до этого руководил Государственным военно-промышленным комитетом.

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Встречу с Головченко Лукашенко провел 3 июня
Встречу с Головченко Лукашенко провел 3 июня
Фото: president.gov.by

4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко назначил руководителей нового состава правительства страны. Об этом информирует сайт президента.

"Глава государства назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Председателем комитета государственного контроля назначен Иван Тертель. Первым заместителем премьер-министра назначен Николай Снопков", – говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что к предыдущему главе правительства Сергею Румасу у него нет особых претензий, но "человек хочет заниматься бизнесом".

С 46-летним Головченко Лукашенко провел встречу 3 июня, сообщает сайт президента. На тот момент еще глава военно-промышленного комитета рассказывал главе государства о ситуации в отрасли и о ее перспективах.

Правительство Беларуси Лукашенко отправил в отставку 3 июня.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, правительство, отставка, президент, назначение, Роман Головченко
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