Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

На данный момент указ президента Беларуси Александра Лукашенко об отставке правительства не опубликован.

Лукашенко за два месяца до президентских выборов отправил в отставку правительство Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство страны. Об этом 3 июня сообщил телеканал "Беларусь 1".

На официальном сайте белорусского президента указ об отставке правительства пока не опубликован.

Сегодня днем Лукашенко проводил совещание для "обсуждения предложений по новому составу правительства". "Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", – отмечал он.

Лукашенко не назвал имен новых министров, но заявил, что "резкий слом, замена всех членов правительства была бы неправильной с точки зрения текущего момента, да и необходимости такой нет".

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести выборы главы государства 30 августа. Представители ряда политических сил считают, что проведение выборов во время пандемии коронавируса "безответственно и опасно", поэтому отказались от выдвижения своих кандидатов.

Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года. В 2020 году он также намерен баллотироваться.