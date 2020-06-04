ВАКС отменил меру пресечения Богатыревой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения к бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

28 августа 2019 года Печерский райсуд Киева избрал для Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней Фото: radiosvoboda.org

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила меру пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что это решение принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

"По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовного процессуального кодекса Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении", – говорится в заявлении.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применялась мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Также в суде отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм законодательства.

В октябре 2014 года экс-министра объявили в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По данным следствия, в 2012–2014 годах, когда Богатырева была министром здравоохранения, ведомство закупало лекарства по ценам, завышенным на 20–40%.

14 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал Генеральную прокуратуру "в кратчайшие сроки" закрыть производство против бывшей главы Минздрава. В опубликованном 19 августа определении говорится, что основанием для этого решения стало "противоправное бездействие" прокурора – адвокаты настаивали на "отсутствии надлежащих и допустимых" доказательств вины их подзащитной и закрытии производства, прокурор отклонил ходатайство.

27 августа 2019 года Богатыреву после прилета в Украину задержали в аэропорту Киев. 28 августа 2019 года Печерский райсуд Киева избрал для Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. 29 августа 2019 года народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Новинский внес за нее залог в 6 млн грн, она вышла из СИЗО. При этом Богатырева сдавала паспорт для выезда за границу, сообщают "Українські новини". Срок запрета на выезд за границу для бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой истек 30 октября.