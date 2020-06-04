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Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Печерский райсуд дал разрешение на принудительный привод экс-президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Госбюро расследований 10 июня для допроса по делу о возможных нарушениях при ввозе в Украину картин всемирно известных художников. В этот же день Порошенко должны допросить и по делу о публикации якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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Порошенко вызвали в ГБР на 11.00 10 июня
Порошенко вызвали в ГБР на 11.00 10 июня
Фото: eurosolidarity.org

Печерский районный суд Киева 4 июня принял решение о принудительном приводе бывшего президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на допрос 10 июня, сообщили "Українськi новини".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований.

По данным агентства, бюро обратилось в суд о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допросы.

Порошенко вызвали в ГБР на 11.00 в качестве свидетеля.

Позже ГБР подтвердило эту информацию в Telegram. В ведомстве уточнили, что допрос будет касаться расследования уголовного производства №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

На 10 июня Порошенко вызвали на допрос еще по одному делу – в рамках расследования уголовного производства №6220000000000456, "в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств". Дело касается публикации записи якобы разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Внефракционный нардеп Андрей Деркач, который опубликовал записи, считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил Офис президента в причастности к их обнародованию.

По делу о картинах Порошенко вызывали в ГБР 26 мая и 29 мая. На допросы он не явился. Адвокаты политика заявили, что бюро ненадлежащим образом вручило ему повестки.

Порошенко говорил, что картины купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году. 26 мая экс-президент вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Во время презентации выставки в музей приехали сотрудники ГБР. Чтобы попасть внутрь, они выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий они не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.

В феврале Печерский райсуд Киева уже давал разрешение на принудительный привод Порошенко на допросы по другим делам. Тогда он пришел в Госбюро самостоятельно.

Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, Печерский суд, допрос, прослушка, ГБР
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