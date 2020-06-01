Записи разговора Байдена и Порошенко. Зеленский заявил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента

Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обнародование разговоров бывшего главы Украинского государства Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Зеленский заявил, что ничего не знает о деталях возможной договоренности между Байденом и Порошенко Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph.

Он отрицал причастность Офиса президента к утечке записей разговоров между экс-вице-президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы скандал подорвал стратегический альянс Украины с США.

Украинский президент отметил, что сейчас государство поддерживают обе политические партии США и Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране.

Зеленский уверяет, что в истории с обнародованием разговора Байдена и Порошенко его интересует только тот факт, каким образом можно было прослушать и записать Администрацию Президента Украины.

Он подчеркнул, что ничего не знает о деталях возможной договоренности и вообще была ли она достигнута или нет.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Байден не скрывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.