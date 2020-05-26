Бывшие послы США призвали не использовать Украину в американской внутренней политике

Обнародование разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена породило скандал и привело к началу уголовного производства в Украине. Семь американских дипломатов просят государственных деятелей с обеих сторон избегать шагов, которые могут подорвать двухсторонние отношения.

По мере приближения выборов президента США происходят события, которые могут ухудшить американско-украинские отношения и лишить Украину двухпартийной поддержки в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении семи бывших послов Соединенных Штатов в Киеве, которое 26 мая опубликовал сайт Atlantic Council.

"Мы разочарованы в связи с тем, что прилагаются усилия по вовлечению Украины во внутреннюю политику Америки во время приближения президентских выборов 2020 года. Это продвижение ложной и токсической повестки дня, за которой не стоят реальные отношения между странами; ее цель – ослабить контакты между США и Украиной и посеять раздор. Это не отвечает интересам наших государств. Мы решительно осуждаем эти усилия и призываем высокопоставленных должностных лиц с обеих сторон избегать шагов, которые способны подорвать двухсторонние отношения и отдалить наши страны друг от друга", – сказано в обращении.

Успех Украины как демократического государства с рыночной экономикой отвечает интересам Штатов в деле построения стабильной и безопасной Европы, подчеркнули дипломаты.

Заявление подписали семь из девяти бывших послов США в Украине: Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Байден не скрывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.