Госбюро расследований объявило дату нового допроса Порошенко

Экс-президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко вызывают на 10 июня в Госбюро расследований на допрос в качестве свидетеля.

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пятого президента Украины, народного депутата от "европейской солидарности" Петра Порошенко. Повестку ведомство опубликовало 3 июня на своем сайте.

"Порошенко вызывается на 11.00 10 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств", – говорится в сообщении ГБР.

Повестку экс-президенту подписал следователь отдела ГБР, который занимается расследованием правонарушений, совершенных военнослужащими.

Видимо, речь идет об уголовном производстве, открытом в мае после публикации записей разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и Порошенко. ГБР расследует дело по статье о государственной измене.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Байден не скрывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

"Пленки Деркача" также исследуют в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Детективы ведомства занимаются этой историей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На допросы ГБР вызывало Порошенко неоднократно. Экс-президент ходил только на некоторые из них.