Порошенко опять не явился на допрос в ГБР. Его адвокаты заявили, что бюро выдает "видосики" за повестки

На сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко был вызван в Государственное бюро расследований по делу о незаконном перемещении картин и по делу о "пленках Байдена". В бюро он не явился, поскольку, как утверждают адвокаты политика, повестки на допрос ему вручили ненадлежащим образом.

Порошенко второй раз за неделю проигнорировал допросы в ГБР Фото: eurosolidarity.org

29 мая пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщило агентство УНИАН.

К журналистам под зданием ГБР в Киеве подошли адвокаты Порошенко, которые заявили, что повестки экс-президенту вручили ненадлежащим образом, поэтому он не явился на допрос. Защитники экс-президента сказали, что сотрудники ГБР обманывают, когда говорят, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко.

28 мая адвокаты политика Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что экс-президент на допрос не придет.

"Следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно было заменить вывешиванием "видосика" [о вызове на допрос] на сайте ГБР... Этого не будет. Петр Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос", – процитировала "Европейская солидарность" Новикова.

В прошлый раз Порошенко вызвали на допрос на 26 мая по делу о незаконном перемещении картин (он на него не явился).

Сегодня в 11.00 его должны были допросить по этому делу, а в 12.00 – по делу о "пленках Байдена". В обоих уголовных производствах он был вызван в качестве свидетеля.

В ГБР сообщали, что по первому делу исследуют обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко в ответ заявил, что картин купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году. 26 мая экс-президент вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.

По второму делу ГБР изучает возможное незаконное использование специальных технических средств получения информации, которая может нанести существенный вред государственным интересам. Дело касается публикации записи якобы разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Внефракционный нардеп Андрей Деркач, который опубликовал записи, считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил Офис президента в причастности к их обнародованию.