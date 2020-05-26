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Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом – СМИ

Госбюро расследований открыло производство о возможном незаконном прослушивании пятого президента Украины Петра Порошенко, которое могло нанести ущерб государственным интересам, сообщает "Украинская правда". Речь идет об обнародовании записей разговоров экс-президента с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

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Записи разговоров Байдена с Порошенко обнародовал нардеп Деркач
Записи разговоров Байдена с Порошенко обнародовал нардеп Деркач
Фото: ЕРА

Государственное бюро расследований открыло дело о прослушивании разговора пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", – говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание.

Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

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Фото: pravda.com.ua

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов". По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Бывший посол Украины в США Джон Хербст высказал мнение, что обнародование записей разговоров выгодно России, при этом скандала в переговорах политиков дипломат не увидел.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Теги: США, Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, Андрей Деркач, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство
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