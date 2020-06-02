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"Пленки Деркача" изучают в ГБР и НАБУ – Офис генпрокурора

Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена изучаются в рамках уголовных производств, открытых по статьях о госизмене и злоупотреблении служебным положением, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

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Записи были обнародованы 19 мая
Записи были обнародованы 19 мая
Фото: pixabay.com

Записи разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и пятым президентом Украины Петром Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины на запрос агентства "Укринформ".

В ведомстве рассказали, что два уголовных производства были открыты 19 мая.

ГБР расследует дело о так называемых "пленках Деркача" по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Байден не скрывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, Андрей Деркач, расследование, НАБУ, аудио, уголовное производство, записи, Офис генпрокурора, ГБР
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