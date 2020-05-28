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Наливайченко: Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году

Нардепа Андрея Деркача депортировали из России и запретили ему въезд в страну после того, как Генпрокуратура на основании его заявления открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Национального антикоррупционного бюро по факту вмешательства в выборы президента США, заявил бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко.

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Валентин Наливайченко: Я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте
Валентин Наливайченко: Я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат Андрей Деркач был депортирован из России в 2017 году, заявил в комментарии "Українським новинам" экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Он добавил, что ситуация с "рукой Москвы" в случае Деркача сложнее, чем пишут в СМИ.

"Что касается "руки Москвы", то знаю, и есть соответствующие документы, Андрей Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году. По "странному" стечению обстоятельств депортировали и запретили въезд в Россию Деркачу после того, как ГПУ на основании его заявления открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США", – сказал он.

По данным Наливайченко, аудиозаписи якобы разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена Деркачу передавали люди, которые находятся на территории Украины.

"Насколько мне известно, люди, которые передавали эти пленки народному депутату Андрею Деркачу для обнародования, хотели привлечь внимание к ужасной коррупции и лжи на самом высоком уровне именно в украинской власти. И эти люди в Украине", – заявил политик.

Он считает, что правоохранители должны изучить эти записи.

"Более того, я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте. В своей деятельности приложил много усилий для выявления коррупционных схем Порошенко, в том числе и в оборонном секторе, и передавал информацию о сделках Свинарчука и Ко (фамилию Свинарчук раньше носили бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь, которые, по данным журналистов проекта "Наші гроші", во времена президентства Петра Порошенко были участниками схемы по разворовыванию армии– "ГОРДОН"), как украинским правоохранителям, так и в министерство юстиции США", – подчеркнул Наливайченко.

Политик добавил, что комиссия должна расследовать коррупцию во главе с Порошенко.

Агентство обратилось к Деркачу за комментарием, в ответ он прислал копию запрета на въезд в РФ.

Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Байден не скрывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Теги: США, Петр Порошенко, коррупция, Валентин Наливайченко, Андрей Деркач, Временная следственная комиссия
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