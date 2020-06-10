Порошенко объявили подозрение – ГБР

Экс-президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко в Госбюро расследований объявили подозрение, когда политик пришел к ним на допрос. В ГБР не уточнили, по какому делу Порошенко стал подозреваемым.

10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко объявили о подозрении. Об этом пресс-служба ГБР проинформировала в Facebook.

"[В] 11.40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины", – говорится в сообщении.

По какому делу Порошенко стал подозреваемым – в ГБР не уточнили.

О допросе Порошенко 10 июня в ГБР уведомили 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".

4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

Сегодня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

По данным УНН, допрос был связан с перемещением через границу картин.