Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Порошенко объявили подозрение – ГБР

Экс-президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко в Госбюро расследований объявили подозрение, когда политик пришел к ним на допрос. В ГБР не уточнили, по какому делу Порошенко стал подозреваемым.

О подозрении Порошенко сообщили прокуроры
О подозрении Порошенко сообщили прокуроры
Фото: Петро Порошенко / Facebook

10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко объявили о подозрении. Об этом пресс-служба ГБР проинформировала в Facebook.

"[В] 11.40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины", – говорится в сообщении.

По какому делу Порошенко стал подозреваемым – в ГБР не уточнили.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1602854213203546

О допросе Порошенко 10 июня в ГБР уведомили 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".

4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

Сегодня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

По данным УНН, допрос был связан с перемещением через границу картин.

Теги: Петр Порошенко, прокуратура, допрос, подозрение, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Фильм отражает расовые предрассудки". Картину "Унесенные ветром" убрали из показов
"Фильм отражает расовые предрассудки". Картину "Унесенные ветром" убрали из показов
"Мы тут Успенских не ждали!". Дочь российской певицы призвала не высказываться о ее отце
"Мы тут Успенских не ждали!". Дочь российской певицы призвала не высказываться о ее отце
С голым животом. NK станцевала перед камерой
С голым животом. NK станцевала перед камерой
"Я шокирован". Брайан Мэй назван лучшим рок-гитаристом современности
"Я шокирован". Брайан Мэй назван лучшим рок-гитаристом современности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS