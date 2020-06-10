Офис генпрокурора будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу

Пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по поручению генерального прокурора Украины сообщили о подозрении. В Офисе генпрокурора заявили, что действия Порошенко привели к превышению полномочий руководителя Службы внешней разведки.

Народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Петра Порошенко подозревают в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году он склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 10 июня.

"Путем издания явно преступного приказа [Петр Порошенко] склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)", – отметили в ведомстве.

Прокуратура будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, добавили в пресс-службе.

"Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

О допросе, запланиованном на 10 июня, ГБР уведомило Порошенко 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств". 4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

10 июня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

Позже ГБР проинформировало, что Порошенко сообщили о подозрении, но не указало, по какому уголовному производству.

Адвокат политика Илья Новиков сказал, что Порошенко "пытались" вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. По его словам, сообщить о подозрении нардепу могла только лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не представитель Офиса генпрокурора.

"Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – отметил Новиков.

Венедиктова заявляла в начале июня, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы "Наші гроші" Денису Бигусу, а также "24 каналу", который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил "Українським новинам", что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.