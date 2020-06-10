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Порошенко, Венедиктова и их окружение в кабинете Генпрокуратуры спорили на русском. Видео

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой вел споры на русском языке, об этом написал в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук 10 июня. "Лицемеры, лжецы, негодяи! Порошенко и его команда, которые безбожно пиарились на защите украинского языка, зайдя в кабинет генпрокурора Венедиктовой, сразу заговорили на естественном для них русском. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу", – написал Мосийчук.

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Порошенко пришел в Офис генпрокурора после объявления ему подозрения Госбюро расследований
Порошенко пришел в Офис генпрокурора после объявления ему подозрения Госбюро расследований
Фото: eurosolidarity.org

Пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по поручению генерального прокурора Украины 10 июня сообщили о подозрении. В Офисе генпрокурора заявили, что действия Порошенко привели к превышению полномочий руководителя Службы внешней разведки. Прокуратура будет ходатайствовать о том, чтобы Порошенко взяли под стражу.

О допросе, запланированном на 10 июня, ГБР уведомило Порошенко 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств". 4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

10 июня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

Позже ГБР проинформировало, что Порошенко сообщили о подозрении, но не указало, по какому уголовному производству.

Адвокат политика Илья Новиков сказал, что Порошенко "пытались" вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. По его словам, сообщить о подозрении нардепу могла только лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не представитель Офиса генпрокурора.

"Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – отметил Новиков.

Венедиктова заявляла в начале июня, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

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#ZIK #НовиниZIK / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Игорь Мосийчук, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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