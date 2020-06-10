Порошенко, Венедиктова и их окружение в кабинете Генпрокуратуры спорили на русском. Видео

Порошенко пришел в Офис генпрокурора после объявления ему подозрения Госбюро расследований Фото: eurosolidarity.org

Пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по поручению генерального прокурора Украины 10 июня сообщили о подозрении. В Офисе генпрокурора заявили, что действия Порошенко привели к превышению полномочий руководителя Службы внешней разведки. Прокуратура будет ходатайствовать о том, чтобы Порошенко взяли под стражу.

О допросе, запланированном на 10 июня, ГБР уведомило Порошенко 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств". 4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

10 июня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

Позже ГБР проинформировало, что Порошенко сообщили о подозрении, но не указало, по какому уголовному производству.

Адвокат политика Илья Новиков сказал, что Порошенко "пытались" вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. По его словам, сообщить о подозрении нардепу могла только лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не представитель Офиса генпрокурора.

"Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – отметил Новиков.

Венедиктова заявляла в начале июня, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.