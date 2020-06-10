Порошенко: Владимир Александрович, я сожалею, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору

Дело, по которому Госбюро расследований по поручению генерального прокурора Украины объявило подозрение народному депутату Петру Порошенко, связано с реализацией конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом заявил Порошенко.

Порошенко: Они загнали себя в угол – попытку объявить подозрение президенту и действующему народному депутату должен делать исключительно генеральный прокурор Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко приехал в Офис генпрокурора, об этом он сообщил 10 июня в Facebook.

Порошенко считает, что действия Офиса генпрокурора незаконны. Он уверен, что нарушается законодательство, это может привести к попытке установить в Украине авторитарный режим.

"Только что в Государственном бюро расследований человек, который не представился, абсолютно незаконно сделал попытку объявить мне подозрение. По делу, которое генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем". Оно связано с реализацией конституционных полномочий президента по назначению заместителя главы Службы внешней разведки", – заявил Порошенко.

По его словам, многочисленные экспертизы подтвердили, что он действовал в соответствии с Конституцией Украины.

"Там четко указано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которой относится, в частности, Служба внешней разведки. Они сами себя загнали в угол – попытку объявить подозрение президенту и действующему народному депутату должен делать исключительно генеральный прокурор", – подчеркнул экс-президент.

Он считает происходящее преследованием оппозиции.

"Владимир Александрович [Зеленский], я очень жалею, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, "на 300% вашему человеку", выполнять преступные приказы. Спросите у Януковича, чем такое закончится, и своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас и для Украины", – заявил Порошенко.

Пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по поручению генерального прокурора Украины сообщили о подозрении 10 июня. В Офисе генпрокурора заявили, что действия Порошенко в 2018 году привели к превышению полномочий руководителя Службы внешней разведки.

О допросе, запланированном на 10 июня, ГБР уведомило Порошенко 3 июня. В бюро указали, что его вызывают по делу о "законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств". 4 июня стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос.

10 июня экс-президент пришел на допрос в бюро вместе со своими адвокатами. Затем, по данным ГБР, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение.

Позже ГБР проинформировало, что Порошенко сообщили о подозрении, но не указало, по какому уголовному производству.

Адвокат политика Илья Новиков сказал, что Порошенко "пытались" вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. По его словам, сообщить о подозрении нардепу могла только лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не представитель Офиса генпрокурора.

"Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – отметил Новиков.

Венедиктова заявляла в начале июня, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.