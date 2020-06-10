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Венедиктова обвинила Порошенко в давлении и заявила, что сообщение о подозрении ему отправят почтой

Сотрудники Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, но тот отказался получать сообщение. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что дело не является политическим.

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Венедиктова сказала, что парламентарии ворвались в ее кабинет
Венедиктова сказала, что парламентарии ворвались в ее кабинет
Фото: radiosvoboda.org

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила группу политиков и юристов в давлении и попытке устроить шоу во время вручения сообщения о подозрении. В видеообращении, которое вечером 10 июня разместили в аккаунте Офиса генпрокурора в YouTube, она ни разу не упомянула фамилию народного депутата, которому предназначалось сообщение, но из контекста следует, что речь идет о пятом президенте Украины, депутате Рады от "Европейской солидарности" Петре Порошенко.

Нардеп отказался получать сообщение о подозрении и памятку о правах подозреваемого, вместо этого он с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками явился в Офис генпрокурора под предлогом неотложного приема, сказала Венедиктова.

"Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете, мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", – заявила она.

Генпрокурор опровергла утверждение адвоката Порошенко Ильи Новикова о том, что сообщить о подозрении нардепу могла только она лично, а не прокурор офиса.

Венедиктова уточнила, что подозрение составлено по факту издания явно преступного приказа, склонившего военное должностное лицо к превышению власти и служебных полномочий; при этом глава украинской прокуратуры не считает дело политическим.

"Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату почтой. Далее – избрание меры пресечения в суде", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Офіс Генерального прокурора / YouTube

10 июня экс-президент Порошенко пришел на допрос в ГБР. Затем, по данным бюро, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой.

Адвокаты пятого президента рассказали, что уголовное производство касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Теги: Петр Порошенко, народные депутаты, Илья Новиков, Сергей Семочко, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР
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