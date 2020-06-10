Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кофейни в Хмельницком

3 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из кафе в Хмельницком во время рабочей поездки, несмотря на то, что до 5 июня это было запрещено и такие заведения обслуживали клиентов только на летних площадках.

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время его поездки в Хмельницкую область. Об этом он рассказал 10 июня во время поездки в Чернигов, отмечает "Укринформ".

"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет так, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф. И в принципе, правильно сделали", – сказал он, обращаясь к журналистам.

3 июня Зеленский посетил одно из кафе в Хмельницком во время рабочей поездки. Вместе с ним были также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом Кабмин принял решение разрешать посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

Симчишин в комментарии hromadske избежал ответа на вопрос, почему кафе обслуживало клиентов в помещении, сказав только, что на улице и в общественных местах президент и его сопровождающие были в масках, а сняли их, когда пили кофе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.